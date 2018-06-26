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Боты:
26.06.2018, 17:12

Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фото

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Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фото
Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фото
Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фотоБэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити: фото

Как всегда, художник затронул темы расизма, антисемитизма, иммиграции

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Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити на темы расизма, антисемитизма, иммиграции и др. Об этом сообщает Street Art News.

Издание опубликовало фотографии работ.

На сегодняшний день неизвестно, кто скрывается за фигурой Бэнкси. Ранее журналист Крейг Уильямс в своем расследовании предположил, что Бэнкси - это основатель группы Massive Attack Роберт "3D" Дель Ная. 

В феврале житель британского города Кингстон-апон-Халл снял на видео мужчину, который, возможно, и есть Бэнкси.

Ричард Тильсон увидел припаркованный возле недействующего моста фургон, в котором сидели двое подозрительных, на его взгляд, мужчин. Тильсон решил, что это грабители, и снял их на видео.

После этого один из неизвестных вышел из фургона и сфотографировал граффити, изображающее мальчика с мечом-карандашом. На следующий день снимок появился в официальном Instagram Бэнкси.

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Теги: антисемитизм, художник, расизм, бэнкси, иммиграция
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