Мадонне 60: интересные факты, фото, видео

В студийных альбомах Мадонны встречаются треки в 24 разных тональностях

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Известной американской певице Мадонне (Луиза Чикконе) сегодня исполнилось 60 лет.

По профессии Мадонна – танцовщица, а не певица, поэтому свою карьеру она строила на провокации и визуальной зрелищности.

Дебютный альбом певицы вышел в 1983 году, он так назывался "Мадонна".

В мире продано более 300 млн ее записей на всех существующих форматах носителей. 12 дисков Мадонны попали на вершину хит-парадов.

Сборник лучших хитов Immaculate Collection, вышедший в 1990-м, продержался в чартах 338 недель (6,5 лет). При этом более двух месяцев он возглавлял хит-парад.

В студийных альбомах Мадонны встречаются треки в 24 разных тональностях.

Журнал Forbes оценивает общий размер заработков Мадонны в $580 млн.

У нее двое биологических и четверо приемных детей.

После 35 лет скандальной музыкальной карьеры певица призналась в одном из интервью: "Мой идеальный выходной - целый день лежать в постели. Смотреть старые фильмы, есть и валяться с детьми", пишет Би-би-си Украина.

Она решила отпраздновать юбилей в Марракеше. Этот древний город в Марокко давно ей нравится.

Американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.

Фото: gettyimages.com, instagram.com/madonna