41-летняя Шакира выпустила клип на новую песню - видео

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Колумбийская певица записала песню в дуэте с 24-летним артистом

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Колумбийская поп-принцесса Шакира выпустила новый клип на песню Clandestino. Музыкальное видео опубликовано на Youtube-канале певицы.

С момента публикации видеоработы, она набрала уже более 11 млн просмотров.

41-летняя звезда записала данную композицию в дуэте с 24-летним Хуаном Луисом Лондоньо Ариасом, известным под псевдонимом Maluma.

В ролике Шакира танцует на берегу океана, а также поет вместе с Maluma через сетку забора.

В переводе с испанского Clandestino означает "подпольное" или "запретное". Премьера самой песни на Youtube состоялась 8 июня. С тех пор ее прослушали боле 145 млн раз. 

Это уже третья совместная композиция Шакиры с Maluma. Клип на их предыдущую работу Chantaje был номинирован на премию MTV Video Music Awards.

23 июля американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году.

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Теги: песня, клип, певица, шакира, shakira, Maluma, Clandestino
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