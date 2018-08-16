Британцы Suede сняли клип на новую песню в Припяти: видео

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Видео на песню "Life is Golden" снял режиссер Майк Кристи

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Британская группа Suede опубликовала клип на первый сингл с их предстоящего восьмого студийного альбома "The Blue Hour", который был снят в заброшенном украинском городе Припять в Чернобыльской зоне.

Видео на песню "Life is Golden" снял режиссер Майк Кристи, сообщает NME.

«Речь не о трагедии катастрофы, которая произошла все эти годы назад, речь идет о непреодолимой силе жизни, которая поглотила опустошенный пейзаж, оставленный людьми», - сказал режиссер, комментируя работу.

Ранее в интернете появились еще две песни из нового альбома Suede - "The Invisibles" "Dont Be Afraid If Nobody Loves You". Официально альбом выйдет 21 сентября.

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Теги: видео, чернобыль, припять, клип, Suede
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