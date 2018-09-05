Эминем выпустил первый клип на песню из нового альбома - видео

В работе рэпер отвечает недоброжелателям на критику своего творчества

Реклама

Реклама

4 сентября американский рэпер Эминем представил клип на песню "Fall", которая вошла в его новый альбом "Kamikaze".

В ролике музыкант, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс III, ответил недоброжелателям на критику своего творчества, в частности его предыдущей пластинки "Revival".

Видео начинается с того, что Эминем выбрасывает телефон после получения сообщений с негативными комментариями и отзывами. Телефон превратился в черную сущность и начал преследовать исполнителя. В конце ролика рэпер встает лицом к лицу с "черным человеком", который вселяется в него. Затем Эминем выпрыгнул из окна и раздавил ногой диск Revival.

За сутки клип набрал уже почти 6 млн просмотров на канале в Youtube и 45 тыс на странице музыканта в Facebook.

31 августа сообщалось, что Эминем выпустил новый альбом под названием "Kamikaze". В альбом вошли 13 песен, общая продолжительность которых составила 45 минут. Последний трек альбома, "Venom", стал саундтреком к одноименному фильму.

13 августа сообщалось, что американский рэпер Эминем установил собственный рекорд по скорости читки: на 123 слога он затратил около 12 секунд.