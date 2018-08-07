Эмма Стоун появилась в трейлере фантастического сериала "Маньяк"

Главные роли в кинокартине сыграют Эмма Стоун и Джона Хилл

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Представлен официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк". Главные роли в сериале сыграют Эмма Стоун и Джона Хилл. Трейлер появился на YouTube-канале Netflix.

В сериале снимались Джастин Теру и Салли Филд, режиссером стал известный по "Настоящему детективу" Кэри Фукунага.

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Сюжет частично основан на одноименном норвежском сериале 2014 года. Главные герои согласились поучаствовать в испытаниях нового медицинского препарата, меняющего разум. Однако в процессе эксперимента что-то пошло не по плану.

Сериал появится на стриминговом сервисе 21 сентября 2018 года.

Ранее появился официальный трейлер фильма ужасов "Хэллоуин" - прямого продолжения знаменитого хоррора 1978 года. Главные роли в фильме сыграют те же актеры, что и в первой картине серии. Мировая премьера хоррора состоится в октябре этого года.