Как убили Петлюру: новый трейлер фильма про лидера УНР

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В основе сюжета - вымышленный дневник Петлюры

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Создатели картины "Тайный дневник Симона Петлюры" представили второй трейлер фильма. Из ролика можно узнать о новых деталях сюжета ленты, которая выйдет в прокат 6 сентября.

Фильм расскажет о жизни атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюры в Париже. Именно в столице Франции Петлюру убил Самуил Шварцбад.

Параллельно в картине будет показан короткий период существования УНР, когда Украина получила независимость.

Работа над сценарием фильма продолжалась шесть лет. Основой для сюжета стал вымышленный дневник Симона Петлюры, а не реальные исторические документы.

30 июля вышел официальный трейлер детектива о войне на Донбассе "Позывной "Бандерас"Сюжет детектива о войне на Донбассе основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова и рассказах воинов АТО.

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Теги: кино, трейлер, симон петлюра
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