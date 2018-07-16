Песня Guns N' Roses установила рекорд на YouTube: клип к балладе

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В первоначальной студийной версии любовная баллада длилась около 25 минут; даже в сильно сокращенном варианте она - рекордсмен из топ-10 чартов

Реклама
Реклама

Видео к одной из лучших романтических рок-баллад в истории "November Rain" от группы Guns N' Roses, вышедшей 26 лет назад, является самым популярным среди клипов 1980-1990 годов на YouTube. Об этом сообщает издание Forbes.

Видео набрало наибольшее количество просмотров среди тех роликов, которые сняты не в 21 веке, и первым перевалило за 1 млрд просмотров.

В 2017 году песню в среднем слушали/смотрели на YouTube 560 тысяч раз ежедневно. Сейчас ее показатель - 1 млрд 850 тысяч просмотров.

Другие клипы Guns N' Roses также весьма популярны: "Sweet Child O' Mine" - 692 млн, Don't Cry" - 471 млн и "Estranged" - 111 млн.

Читайте также: Самый длинный концерт Guns N' Roses прошел в Токио

"November Rain" - самая длинная песня в истории чартов из всех, что попадали в топ-10: ее продолжительность - 8 минут 57 секунд.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, видео, музыка, клип, guns n' roses, november rain
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Новорожденный жираф пытается сделать первые шаги: видео
Новорожденный жираф пытается сделать первые шаги: видео
Песня Guns N
Песня Guns N' Roses установила рекорд на YouTube: клип к балладе
Милиционер вступает в игру: как Pussy Riot прервали финал ЧМ-2018
Милиционер вступает в игру: как Pussy Riot прервали финал ЧМ-2018
Идеи и Кейсы Нахимичили. Как индустрия напитков оказалась в заложниках Привата
Застой на рынке. Когда подешеевет жилье в Киеве
Недвижимость Застой на рынке. Когда подешеевет жилье в Киеве
Доза инноваций: как наркобизнес подсел на технологии
Технологии Доза инноваций: как наркобизнес подсел на технологии
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Новорожденный жираф пытается сделать первые шаги: видео
Новорожденный жираф пытается сделать первые шаги: видео
Песня Guns N
Песня Guns N' Roses установила рекорд на YouTube: клип к балладе 09:52
Филиппинский сенатор стал чемпионом мира в боксе: фото и видео
Филиппинский сенатор стал чемпионом мира в боксе: фото и видео 08:52
Милиционер вступает в игру: как Pussy Riot прервали финал ЧМ-2018
Милиционер вступает в игру: как Pussy Riot прервали финал ЧМ-2018 06:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 