Песня Guns N' Roses установила рекорд на YouTube: клип к балладе

В первоначальной студийной версии любовная баллада длилась около 25 минут; даже в сильно сокращенном варианте она - рекордсмен из топ-10 чартов

Реклама

Реклама

Видео к одной из лучших романтических рок-баллад в истории "November Rain" от группы Guns N' Roses, вышедшей 26 лет назад, является самым популярным среди клипов 1980-1990 годов на YouTube. Об этом сообщает издание Forbes.

Видео набрало наибольшее количество просмотров среди тех роликов, которые сняты не в 21 веке, и первым перевалило за 1 млрд просмотров.

В 2017 году песню в среднем слушали/смотрели на YouTube 560 тысяч раз ежедневно. Сейчас ее показатель - 1 млрд 850 тысяч просмотров.

Другие клипы Guns N' Roses также весьма популярны: "Sweet Child O' Mine" - 692 млн, Don't Cry" - 471 млн и "Estranged" - 111 млн.

Читайте также: Самый длинный концерт Guns N' Roses прошел в Токио

"November Rain" - самая длинная песня в истории чартов из всех, что попадали в топ-10: ее продолжительность - 8 минут 57 секунд.