Похож на бездомного: Рассел Кроу предстал в новом образе - видео

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Голливудский актер Рассел Кроу удивил пользователей сети длинной седой бородой и отросшими волосами

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Голливудский актер Рассел Кроу, известный по роли в фильме "Гладиатор", удивил пользователей сети своим новым образом. Актер опубликовал видео на своей странице в Instagram.

В ролике Кроу предстал с длинной седой бородой и отросшими волосами, которые он пытается причесать, позируя для камеры.

"Актер готовится", - подписал он видеозапись.

Его подписчики отметили, что в таком облике он больше похож на бездомного или Санта-Клауса, а также попросили вернуться к "прежнему Расселу".

Ранее в сети был опубликован трейлер фильма "Исчезнувший мальчик" режиссера Джоэла Эдгертона. В основе ленты автобиография Гаррарда Конли, а роли исполнили Николь Кидман, Рассел Кроу, Лукас Хеджес, Джоэл Эдгертон.

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Теги: борода, рассел кроу, актер
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