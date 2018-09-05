Появился новый трейлер фильма "Фаворитка" с женой "Бонда" - видео

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В главных ролях снялись Эмма Стоун и Рэйчел Вайс

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В сети появился трейлер фильма кинокомпании FOX Searchlight "Фаворитка", в котором главные роли исполнили Эмма Стоун и Рэйчел Вайс - 48-летняя жена Дэниэла Крэйга, который известен по роли в фильме про Джеймса Бонда.

Фильм рассказывает о придворных политических интригах, которыми кишит британский королевский двор XVIII века, во времена войны англичан с французами.

В центре сюжета героини Сара Черчилль, герцогиня Мальборо (актриса Рейчел Вайс - ред.) и придворная дама Абигейл Мэшем (Эмма Стоун - ред.). Они борются за расположение королевы - последней представительницы династии Стюартов и звание фаворитки, которая в итоге получит возможность управлять государством.

Режиссером фильма выступил Йоргос Лантимоса.

Выход на широкий экран запланирован на 23 ноября этого года.

9 августа студия Disney показала новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства", в котором снялась Кира Найтли.

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Теги: Эмма Стоун, кино, актриса, трейлер, фильм, рєйчел вайс, Дэниэл Крэйг, джеймс бонд, фаворитка
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