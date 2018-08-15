Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги"

Реклама
Реклама

Опубликован официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко.

Как сообщалось, фильм выйдет в прокат 13 сентября.

12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера.

Режиссер фильма Ганка Третяк рассказала, что работа над созданием картины длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.

Автор саундтрека - современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром будет звучать голос Кузьмы в качестве рассказчика.

Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: трейлер, фильм, скрябин, премьера, повесть
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нацполиция обвинила Закарпатскую ОГА в препятствовании следствию
Нацполиция обвинила Закарпатскую ОГА в препятствовании следствию
Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео
Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео
Мужчины в платьях взяли штурмом отделение полиции Еревана - видео
Мужчины в платьях взяли штурмом отделение полиции Еревана - видео
Технологии Intel: В чипах Core и Xeon обнаружены уязвимости
СEO OLX: в Украине 10 млн реальных пользователей в месяц
Технологии СEO OLX: в Украине 10 млн реальных пользователей в месяц
Just business. Что будет с Tesla после твитов Илона Маска
Авто Just business. Что будет с Tesla после твитов Илона Маска
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Нацполиция обвинила Закарпатскую ОГА в препятствовании следствию
Нацполиция обвинила Закарпатскую ОГА в препятствовании следствию
Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео
Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео 15:39
В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото
В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото 15:21
Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"
Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой" 13:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 