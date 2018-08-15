Появился трейлер фильма, снятого по повести Скрябина: видео

Опубликован официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко.
Как сообщалось, фильм выйдет в прокат 13 сентября.
12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера.
Режиссер фильма Ганка Третяк рассказала, что работа над созданием картины длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.
Автор саундтрека - современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром будет звучать голос Кузьмы в качестве рассказчика.
Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.