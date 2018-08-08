В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур

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Фильм об оперной певице снят по книге Энн Пэтчетт

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В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с американской актрисой Джулианной Мур в главной роли. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Режиссер Пол Вайц снял фильм об оперной певице Роксане Косс, которая приезжает в США, чтобы спеть на приеме в честь дня рождения японского магната. Во время ее выступления в дом врывается группа боевиков, которые взяли в заложники гостей и взамен требовали освобождения схваченных повстанцев.

Фильм снят по книге Энн Пэтчетт. Вместо Мур партии исполняет оперная дива Рене Флеминг.

Фильм выйдет на экраны в сентябре 2018 года.

Вчера, 7 августа, вышел официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк", где главные роли сыграют Эмма Стоун и Джона Хилл.

 

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Теги: кино, трейлер, фильм, оперная певица, Роксана Косс, Рене Флеминг, джулианна мур
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