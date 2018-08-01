Возле Ровно археологи нашли стоянку, которой 15 тыс лет - видео

Среди находок - наконечники оружия, орудия труда, украшения

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Недалеко от Ровно расположено урочище Бармацкое, там украинские и немецкие археологи обнаружили стоянку периода палеолита, ее возраст - почти 15 тысяч лет. Сюжет об этом снял телеканал UA: Рівне.

Директор Института археологии Национальной академии наук Украины Виктор Чубай рассказал, что при раскопках ученые находят наконечники для метательного, которыми древние люди охотились на животных, преимущественно на северных оленей. Среди находок также - кремниевые орудия труда и отходы их производства, украшения из раковин ископаемых моллюсков, которые преимущественно нашивались на одежду.

Раскопки будут продолжаться до конца августа, а исследовать окружающую территорию будут почти два года.

Раскопки называются Верхний палеолит Волыно-люблинской возвышенности и параллельно продолжаются в Польше. В группе археологов работают трое немецких исследователей и специалисты Института археологии.

Проект финансирует Фонд научных исследований Германии и Национальная Академия наук Украины.

Найденные артефакты сначала изучат в Институте археологии НАН Украины, а впоследствии они станут экспонатами Ровенского краеведческого музея.