Вышел новый тизер-трейлер финального сезона "Карточного домика"

Роль президента в новом сезоне досталась Клэр Андервуд

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В сети опубликован новый тизер сериала "Карточный домик", в котором Клэр Андервуд стоит возле надгробия, на котором написано, что это могила "46-го президента США Фрэнсиса Андервуда". Ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix. Главную роль в новом сезоне сыграет Робин Райт, которая исполняет роль Клэр Андервуд, жены главного героя предыдущих сезонов Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

Похоронив Фрэнсиса Андервуда, в сериале решается проблема отсутствия Спейси. Роль президента в новом сезоне досталась именно Клэр.

Съемки шестого сезона "Карточного домика" стартовали в январе 2018-го, на экраны он выйдет 2 ноября.

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30 октября 2017 года Netflix объявил, что шестой сезон популярной политической драмы станет последним.

Это объявление по времени совпало со скандалом, разгоревшимся вокруг Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Однако некоторые источники сообщили, что решение о закрытии сериала было принято ранее.

В ноябре 2017-го Netflix заявил, что отказывается от какого-либо дальнейшего сотрудничества со Спейси.

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