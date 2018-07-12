Вышел новый трейлер украинского фильма "Дике поле": видео

Картина снята по известному роману Сергея Жадана

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В сети появился трейлер украинского фильма "Дике поле". Картина является экранизацией романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

В центре сюжета — парень Герман, который вернулся на восток Украины, чтобы спасти бизнес брата от рейдерского захвата.

Сценаристом фильма стала Наталья Ворожбит, а режиссером выступил Ярослав Лодыгин. В главных ролях снялись Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова, а в эпизодической роли появился Сергей Жадан. Фильм выйдет на экраны 8 ноября 2018 года.

Ранее появился новый трейлер к основанной на реальной истории картине "Круты 1918". В военной драме описываются события боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между несколькими сотнями киевских курсантов и армией большевиков.