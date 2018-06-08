Вышел официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3"

Студия DreamWorks Animation опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Премьера анимационной картины в Украине состоится 28 февраля 2019 года.
Иккинг, главный герой мультфильма, реализовал свою мечту и создал утопию, в которой викинги мирно сосуществуют с драконами. Однако этому миру угрожает новая опасность, и люди вновь объединятся с драконами, чтобы его спасти.
Режиссером третьей части серии, как и двух предыдущих мультфильмов, стал Дин Деблуа.
В мае 2018 года в Сети появился тизер украинского детективного боевика "Позивний "Бандерас", который выйдет на киноэкраны этой осенью. Режиссер фильма – Заза Буадзе, творец исторического экшена "Червоний", премьера которого состоялась в 2017 году.
Видео: YouTube / DreamWorksTV