Вышел официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3"

Премьера анимационной картины в Украине состоится в конце зимы 2019 года

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Студия DreamWorks Animation опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Премьера анимационной картины в Украине состоится 28 февраля 2019 года.

Иккинг, главный герой мультфильма, реализовал свою мечту и создал утопию, в которой викинги мирно сосуществуют с драконами. Однако этому миру угрожает новая опасность, и люди вновь объединятся с драконами, чтобы его спасти.

Режиссером третьей части серии, как и двух предыдущих мультфильмов, стал Дин Деблуа.

В мае 2018 года в Сети появился тизер украинского детективного боевика "Позивний "Бандерас", который выйдет на киноэкраны этой осенью. Режиссер фильма – Заза Буадзе, творец исторического экшена "Червоний", премьера которого состоялась в 2017 году.

Видео: YouTube / DreamWorksTV