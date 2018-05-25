Вышел тизер боевика "Позивний Бандерас" о разведчике сил АТО

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События фильма разворачиваются осенью 2014-го в Донбассе; группа разведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко ловит российского диверсанта "Ходока"

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В Сети опубликован тизер украинского детективного боевика "Позивний "Бандерас", который выйдет на киноэкраны 11 октября 2018 года. Режиссер фильма – Заза Буадзе, творец исторического экшена "Червоный", премьера которого состоялась в прошлом году.

События картины разворачиваются осенью 2014 года в зоне АТО в Донбассе. Группа украинских разведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") ловит "Ходока" – российского диверсанта-подрывника. Поиски приводят "Бандераса" в его родное село. Но земляки считают Антона предателем, так что ему предстоит снова завоевывать их доверие и уважение.

В основу сценария фильма легли дневники бойца Нацгвардии Сергея Башкова и рассказы участников АТО. Съемки стартовали в мае 2017 года и проходили в Одесской и Херсонской областях с привлечением военной техники ВСУ. В эпизодических ролях снялись настоящие военнослужащие, участвовавшие в боях в Донбассе.

В марте 2018-го вышел трейлер военной драмы "Черкассы", которая рассказывает об обороне одноименного морского тральщика ВМС Украины, заблокированного российскими военными на озере Донузлав в Крыму в марте 2014 года. Премьера фильма запланирована на конец осени этого года.

Видео: YouTube / Українські трейлер

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Теги: украинское кино, АТО, война в донбассе, позывной бандерас, фильмы о войне
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