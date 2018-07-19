Вышел тизер фильма "Стекло" с Брюсом Уиллисом и Джеймсом МакЭвоем

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Лента появится в прокате в январе 2019 года

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Кинокомпания Universal Pictures представила первый тизер-трейлер остросюжетного фильма "Стекло" ("Glass"), который станет продолжением картин "Неуязвимый" и "Сплит" режиссера М. Найт Шьямалана. Ролик опубликован на канле компании в YouTube

В продолжении истории о преступнике с множественным расстройством личности встретятся герои "Неуязвимого" Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и Дэвид Данн (Брюс Уиллис), к ним также присоединится психопат Кевин Крамб из "Сплита" (Джеймс МакЭвой).

Полный трейлер картины создатели обещают опубликовать завтра, 20 июля.

Триллер "Стекло" выйдет в прокат в январе 2019 года. 

12 июля в сети появился трейлер украинского фильма "Дике поле". Картина является экранизацией романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

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Теги: кино, фильм, актер, триллер, тизер, новинки кино, брюс уиллис, джеймс макэвой
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