Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов"

Премьера мультсериала запланирована на 17 августа 2018 на телеканале Netflix

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Компания Netflix представила первый трейлер мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Гроунинга.

По сюжету, прямо со своей свадьбы принцесса убегает вместе с эльфом и чертом, чтобы "самостоятельно выбирать свою судьбу". На своем пути она будет много путешествовать и даже "работать мясником" в зоомагазине.

Премьера мультсериала запланирована на 17 августа 2018 на телеканале Netflix.

В конце июня компания показала тизер нового мультсериала "Разочарование".

8 июня студия DreamWorks Animation опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3: Прихований світ". Премьера анимационной картины в Украине состоится 28 февраля 2019 года.