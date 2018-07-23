Вышел трейлер начиненной спецэффектами "Годзиллы-2": видео

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Сценаристом будущего блокбастера снова стал стал Макс Боренштейн

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Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала в сети первый трейлер сиквела фантанстического боевика о подводном чудовище - "Годзилла-2" режиссера Майкл Догерти.

Как и в фильме 2014 года, в картине 2019-го монстр будет спасать человечество.

В ленте снимаются известные актеры – Вера Фармига, Кен Ватанабе, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие, а по части спецэффектов она, по обещаниям создателей, будет одной из самых впечатляющих в сезоне.

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Трейлер показан на фестивале Comic Con в Сан-Диего. В сети его менее чем за двое суток просмотрели почти семь миллионов пользователей YouTube.

Премьера - в мае 2019 года.

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Теги: кино, Голливуд, трейлер, годзилла, культура
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