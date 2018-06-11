Вышел трейлер продолжения знаменитого хоррора "Хэллоуин"

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Главные роли в фильме - Лори Строуд и маньяка Майкла Майерса - сыграют те же актеры, что и в первой картине серии, вышедшей в 1978 году

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Голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер фильма ужасов "Хэллоуин" – прямого продолжения знаменитого хоррора 1978 года. Эта работа режиссера Дэвида Гордона Грина игнорирует всю предыдущую череду сиквелов, однако использует некоторые визуальные элементы из них.

События в фильме разворачиваются спустя 40 лет после Хэллоуина 1978 года. Маньяк Майкл Майерс схвачен и находится в лечебнице строго режима. Однако главная героиня франшизы Лори Строуд все равно опасается побега убийцы. Накануне Хэллоуина-2018 ее опасения становятся реальностью.

Роль Строуд, как и 40 лет назад, исполняет Джейми Ли Кёртис. Аналогично в образ Майерса в некоторых сценах воплотится Ник Кастл, сыгравший его в фильме 1978 года. Режиссер первой картины серии Джон Карпентер в этот раз стал исполнительным продюсером.

Мировая премьера хоррора состоится в октябре этого года.

7 июня 2018-го студия DreamWorks Animation опубликовала официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3: Прихований світ".

Видео: YouTube / Universal Pictures

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Теги: хэллоуин, фильм ужасов, хоррор, фильм хэллоуин, майкл майерс
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