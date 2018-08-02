Вышел украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне"

Лента создана в исландско-французско-украинской копродукции

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Представлен официальный украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

Согласно сообщению, картина была создана в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино.

В фильме поднимается проблема деградации окружающей среды, которая передается через борьбу женщины, решившей взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.

"50-летняя Хатла объявляет войну местному алюминиевому заводу, который угрожает экологии. Она рискует всем, чтобы защитить исландские предгорья - но ситуация меняется, когда в ее жизни появляется девочка-сирота", - говорится о сюжете в сообщении Госкино.

Мировая премьера картины состоялась в рамках программы Неделя критики Каннского международного кинофестиваля, где лента получила приз SACD за музыкальное оформление и вошла в ТОП-20 лучших фильмов фестиваля по рейтингу The Hollywood Reporter. Фильм выдвинут на премию Европарламента.

В широкий прокат в Украине лента выйдет 16 августа.

31 июля создатели картины "Тайный дневник Симона Петлюры" представили второй трейлер фильма. Из ролика можно узнать о новых деталях сюжета ленты, которая выйдет в прокат 6 сентября.