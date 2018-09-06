Вышли трейлер "Хеллоуина" и тизер "Американской истории ужасов"

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер продолжения знаменитой картины "Хеллоуин", которая вышла 40 лет назад.

Премьера состоится в октябре этого года. Продюсером картины выступил режиссер первой части Джон Карпентер. В главных ролях - Джейми Ли Кертис, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни, Джуди Грир, Уилл Пэттон.

По сюжету Майкл Майерс сбегает из-под стражи, чтобы закончить начатое сорок лет назад.

Также вышел новый тизер к восьмому сезону культового сериала "Американская история ужасов", сюжет которого пока не раскрывается. Однако известно, что вернутся старые герои: ведьмы из "Шабаша" в исполнении Сары Полсон, Таиссы Фармига и Эммы Робертс, а также Констанс из "Дома-убийцы", которую играла Джессика Лэнг.