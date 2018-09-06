Вышли трейлер "Хеллоуина" и тизер "Американской истории ужасов"

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Премьера продолжения "Хелоуина" запланирована на октябрь, восьмого сезона "Американской истории ужасов" - на 12 сентября

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Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер продолжения знаменитой картины "Хеллоуин", которая вышла 40 лет назад. 

Премьера состоится в октябре этого года. Продюсером картины выступил режиссер первой части Джон Карпентер. В главных ролях - Джейми Ли Кертис, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни, Джуди ГрирУилл Пэттон. 

По сюжету Майкл Майерс сбегает из-под стражи, чтобы закончить начатое сорок лет назад.   

Также вышел новый тизер к восьмому сезону культового сериала "Американская история ужасов", сюжет которого пока не раскрывается. Однако известно, что вернутся старые герои: ведьмы из "Шабаша" в исполнении Сары ПолсонТаиссы Фармига и Эммы Робертс, а также Констанс из "Дома-убийцы", которую играла Джессика Лэнг. 

Премьера сериала запланирована на 12 сентября. Новый сезон получил название "Апокалипсис". 

Ранее сегодня, 6 августа сообщалось, что в сети опубликован новый тизер сериала "Карточный домик", в котором Клэр Андервуд стоит возле надгробия, на котором написано, что это могила "46-го президента США Фрэнсиса Андервуда".

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Теги: фильмы ужасов, ужасы, трейлер, фильм ужасов, хеллоуин, американская история ужасов
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