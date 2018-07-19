Звезда "Секретных материалов" ищет НЛО в аэропортах: трейлер

В январе Джиллиан Андерсон огорчила фанатов "The X-Files" тем, что не вернется к роли агента Даны Скалли. Утешением им будет фильм об инопланетянах

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В сентябре на экраны кинотеатров мира выйдет фантастический фильм о паранормальных явлениях со звездой "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон в главной роли. Ранее голливудская киностудия Sony Pictures выложила в YouTube первый трейлер этой картины, которая названа просто - "НЛО" ("UFO" в оригинале, - ред.).

Сюжет картины режиссера Райана Эслингера вращается вокруг студента, который с детства одержим всем, что связано с инопланетянами - особенно появлениями "летающих тарелок" над аэропортами, и мечтает о контакте четвертого рода - непосредственной встрече с пришельцами.

К его поискам присоединится профессор математики, которого сыграла Андерсон. При этом их деятельность привлекает внимание агентов ФБР - эти, конечно, всячески пытаются помешать главным героям.

Кроме "агента Скалли" в фильме сыграют звезда "Дома странных детей" и "Малефисенты" Элла Пернелл, Алекс Шарп ("До костей", "Как разговаривать с девушками на вечеринках"), Дэвид Стрэтэйрн ("Ультиматум Борна", "Доктор Хаус") и другие.

Картина частично основана на реальных событиях.

Видео: Sony Pictures