Данилюк отреагировал на "увольнительную" от Гройсмана

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Глава Минфина заявил, что него якобы оказывают давление с требованием поддержать "раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков"

Реклама

Реклама

Министр финансов Александр Данилюк, которого премьер-министр Владимир Гройсман сегодня предложил Верховной Раде уволить, сетует на "колоссальное давление в течение года" и требует выступления в парламенте перед голосованием за свою отставку. Заявление по этому поводу он обнародовал в Facebook.

"От меня требуют поддержать программу "субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - пишет он.

Данилюк заявил, что его "поставили перед выбором - уйти или стать соучастником", и добавил, что "страной не торгует".

Читайте аналитику: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".

6 июня Гройсман попросил Раду уволить Данилюка.