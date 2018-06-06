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06.06.2018, 15:39

Данилюк отреагировал на "увольнительную" от Гройсмана

Данилюк отреагировал на "увольнительную" от Гройсмана - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Минфина заявил, что него якобы оказывают давление с требованием поддержать "раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков"

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Министр финансов Александр Данилюк, которого премьер-министр Владимир Гройсман сегодня предложил Верховной Раде уволить, сетует на "колоссальное давление в течение года" и требует выступления в парламенте перед голосованием за свою отставку. Заявление по этому поводу он обнародовал в Facebook.

"От меня требуют поддержать программу "субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - пишет он.

Данилюк заявил, что его "поставили перед выбором - уйти или стать соучастником", и добавил, что "страной не торгует".

Читайте аналитику: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".

6 июня Гройсман попросил Раду уволить Данилюка.

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Теги: владимир гройсман, увольнение, отставка, Александр Данилюк, Минфин
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