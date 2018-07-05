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Боты:
05.07.2018, 07:25

Jaguar пригрозил властям Британии уходом из-за “плохого” Brexit

Jaguar пригрозил властям Британии уходом из-за “плохого” Brexit - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Jaguar

Концерн требует гарантий властей, что расставание страны с Европейским Союзом будет относительно безболезненным для автопроизводителей

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Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover пригрозил официальному Лондону прекращением работы предприятий в стране, если будет "тяжелый вариант" выхода Соединенного королевства из состава Евросоюза. Об этом заявил гендиректор концерна Ральф Спэт, пишет агентство Reuters.

Спэт призвал правительство дать частному сектору гарантии, что выход из ЕС не будет сопровождаться негативными тектоническими трясками для автопроизводителей.

“Нам в срочном порядке нужная большая уверенность, чтобы продолжать мощно вкладывать в Британию и обеспечить безопасность наших поставщиков, клиентов и 40 тысяч британских работников”, - подчеркнул гендиректор JLR.

По его словам, "плохая сделка по Brexit" уменьшит ежегодный доход концерна более чем на £1,2 млрд.

По словам представителя концерна, группе нужна "свободная и без преград торговля с ЕС, а также неограниченный доступ к единому рынку".

Спэт переживает, что за последние пять лет они вложили в страну около £50 млрд и хотят инвестировать еще £80 млрд за следующую пятилетку, но "неправильный выход" поставит все это под угрозу. Ранее подобную обеспокоенность выразили Airbus и Siemens.

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Завтра, 6 июля, правительство Британии соберется на заседание, чтобы выработать стратегию переговоров по выходу из ЕС.

Jaguar пригрозил властям Британии уходом из-за “плохого” Brexit

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Теги: производство, авто, инвестиции, brexit, Jaguar
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