Путин заявляет, что готов сохранить транзит газа через Украину

Фото: Getty Images

commenthover

Президент РФ сказал, что несмотря на Северный поток-2, Россия готова сохранить часть поставок газа через Украину

Реклама

Реклама

Президент РФ Владимир Путин сказал, что готов сохранить транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК.

По его словам, стоит вопрос, сколько газа будет поставляться через Северный поток-2.

"Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", — сказал Путин.

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что проект Северный поток-2 ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию, это чисто политический проект.