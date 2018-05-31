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31.05.2018, 00:16

Путин заявляет, что готов сохранить транзит газа через Украину

Путин заявляет, что готов сохранить транзит газа через Украину - Фото
Фото: Getty Images

Президент РФ сказал, что несмотря на Северный поток-2, Россия готова сохранить часть поставок газа через Украину

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Президент РФ Владимир Путин сказал, что готов сохранить транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК.

По его словам, стоит вопрос, сколько газа будет поставляться через Северный поток-2.

"Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", — сказал Путин.

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. 

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что проект Северный поток-2 ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию, это чисто политический проект. 

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Теги: газ, транзит, Путин, северный поток-2
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