Суд в Англии отклонил апелляцию Украины по делу Татнефти

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Украину обязывают выплатить российской компании $112 млн

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Английский суд отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску Татнефти. Этим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой Приват. Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копия которого есть у enkorr.

Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года.

Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где Татнефть пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

В декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над Укртатнафтой в результате рейдерского захвата, компания Татнефть инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против государства Украина.

29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии Татнефти составляли $2,4 млрд. В итоговом решении МКА снизил размер компенсации до $112 млн плюс проценты.

29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО Татнефть $112 млн компенсации, а также проценты. На конец 2016 года размер компенсации с учетом процентов достиг $144 млн и Татнефть начала добиваться взыскания активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России.

В 2016-ом аналогичный иск к государству Украина предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата Укртатнафты владела 28,8% предприятия. Изначальный размер затребованной компенсации - $300 млн, слушания по делу были запланированы на начало мая 2018 года.