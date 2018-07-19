Украина освоила выпуск боеприпасов по стандартам НАТО: видео

Скриншот из видеозаписи

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ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм - это соответствует установленному в Альянсе стандарту боеприпасов

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Украинский оборонно-промышленный комплекс начал производить боеприпасы, соответствующие стандартам Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба концерна Укроборонпром, показав процесс в сюжете с Шосткинского завода Импульс, который совместно с ЗАО Кузница на Рыбацком начал серийный выпуск гранат для 40-мм автоматического гранатомета ПГОФ-40.

По словам директора Импульса Евгения Чернова, сейчас завод работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов.

"При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа ", - добавил он.

ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов на вооружении ВСУ, 40-мм граната имеет большую мощность и разлет осколков.

Также завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Кроме того, осваивается производство гранат ВОГ-25В для подстовольних гранатометов у автоматов.