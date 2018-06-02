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02.06.2018, 05:07

В работе платежной системы VISA произошел масштабный сбой

В работе платежной системы VISA произошел масштабный сбой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Системный сбой повлиял на держателей карт по всей Европе

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Вечером в пятницу, 1 июня, пользователи во многих странах Европы столкнулись с проблемами в работе платежных карт Visa из-за масштабного сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, неполадки не связаны со взломом или вредоносной активностью хакеров.

"Проблема стала следствием аппаратного сбоя", - сообщили в Visa.

Отмечается, что в данный момент платежная система работает стабильно. Руководство компании приносит свои извинения за то, что клиенты и партнеры столкнулись с трудностями.

22 января компания Visa запустила пилот новой биометрической платежной карты c двумя интерфейсами (чип и бесконтактная) при поддержке Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.  

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Теги: Visa, платежная система, платежная система
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