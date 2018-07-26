"Их не было 4 года назад": Украина получила новые снаряды - видео

Укроборонпром разработал и испытал на черниговском полигоне новые отечественные осколочно-фугасные снаряды к артиллерийской установке Гиацинт

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Разработанные и произведенные ГК Укроборонпром снаряды для артиллерийской системы Гиацинт калибра 152 мм успешно прошли один из этапов испытаний. Об этом сообщил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Стрельбы боевыми осколочно-фугасными снарядами состоялись на полигоне в Черниговской области - их проводили украинские артиллеристы, а результат оценивала комиссия Минобороны.

Для проверки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой радар производства одной из стран-членов НАТО.

"Это то, что понятно "с наскока" только специалистам. Это созданная с нуля технология, химическое производство и металлургия. То, чего вообще не было 4 года назад", - прокомментировал советник президента Юрий Бирюков.

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Снаряды такого типа, отметил Порошенко, будут использоваться для стрельбы из артсистем Гиацинт(самоходка 2С5 Гиацинт-С или буксируемый вариант 2А36 Гиацинт-Б) с дальностью поражения до 30 км.

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