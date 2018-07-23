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23.07.2018, 09:41

Американские ученые создали таблетку от малярии

Американские ученые создали таблетку от малярии - Фото
iStock-823447846 Фото: iStock/Global Images Ukraine

Это первое за 60 лет эффективное лекарство, получившее официальное разрешение к применению

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Американские ученые научились эффективно лечить возбудителя малярии. Новое лекарство Tafenoquine получило официальное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, сообщает ВВС.

Новый лекарственный препарат стал первой за 60 лет удачной разработкой, прошедшей все этапы тестирования. Таблетка направлена на уничтожение возбудителя так называемой трехдневной малярии Рlasmodium vivax.

Лекарственный препарат выводит из печени и из организма паразита и является "феноменальным прорывом в области борьбы с малярией". Для лечения достаточно разового приема препарата. Лекарство уже получило одобрение в США, остальные страны примут решение о рекомендации препарата к применению в ближайшее время.

Трехдневная малярия наиболее распространена в Африке. Болезнь передается через укусы малярийных комаров. Возбудитель заболевания попадает в печень и может оставаться в организме долгие годы, провоцируя рецидив болезни. Процент смертельного исхода после заражения особенно высокий в африканских странах.

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Ранее медики провели совместное исследование с искусственным интеллектом и обнаружили в зубной пасте лекарство от малярии. Содержащийся в пасте триклозан потенциально может прервать распространение малярии на двух критических этапах в печени и крови.

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Теги: лекарство от малярии, ученые, лечение, болезнь, plasmodium vivax, Tafenoquine
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