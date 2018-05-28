Боли в шее и спине могут возникать из-за смартфона - Минздрав

Фото: Уляна Супрун/Facebook

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Министр здравоохранения предупреждает, что не стоит держать телефон ниже уровня груди и слишком близко к глазам

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Гаджеты влияют на осанку, могут вызывать чувство боли и усталости. Это подтверждают многие исследования, написала министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Спина и шея получают большую нагрузку, если долго смотреть в экран смартфона или набирать текст. Опуская голову, создается большее давление на позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса.

Кроме того, могут возникать покалывания или воспаления в пальцах из-за набора текста. Также перенапрягаются в статическом положении запястья.

Если долго смотреть на экран с близкого расстояния, то может возникнуть сухость и боль в глазах.

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Министерство здравоохранения советует держать смартфон на уровне груди, подбородка или глаз, а листая или печатая, менять пальцы. Лучше ограничить пользование телефоном - по 20 минут и перерыв.