Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 05:30

Боли в шее и спине могут возникать из-за смартфона - Минздрав

Боли в шее и спине могут возникать из-за смартфона - Минздрав - Фото
Фото: Уляна Супрун/Facebook

Министр здравоохранения предупреждает, что не стоит держать телефон ниже уровня груди и слишком близко к глазам

Реклама
Реклама

Гаджеты влияют на осанку, могут вызывать чувство боли и усталости. Это подтверждают многие исследования, написала министр здравоохранения Ульяна Супрун

Спина и шея получают большую нагрузку, если долго смотреть в экран смартфона или набирать текст. Опуская голову, создается большее давление на позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса. 

Кроме того, могут возникать покалывания или воспаления в пальцах из-за набора текста. Также перенапрягаются в статическом положении запястья. 

Если долго смотреть на экран с близкого расстояния, то может возникнуть сухость и боль в глазах. 

Читайте также: Как преодолеть зависимость от смартфона: несколько простых правил

Министерство здравоохранения советует держать смартфон на уровне груди, подбородка или глаз, а листая или печатая, менять пальцы. Лучше ограничить пользование телефоном - по 20 минут и перерыв. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: советы Минздрава, смартфон, негативые последствия, боли в шее
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Супрун рассказала, как изменить сидячий образ жизни
Здоровье Супрун рассказала, как изменить сидячий образ жизни
Почему стоит ограничить соль в рационе - советы Минздрава
Почему стоит ограничить соль в рационе - советы Минздрава
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 