Чем для человечества опасен массовый переход на здоровое питание

Глобальный переход на здоровое питание, к которому постоянно призывают эксперты, может спровоцировать продовольственный кризис на планете. К таким выводам пришли ученые из Гуелфського университета в Канаде, которые опубликовали материалы в журнале PLOS, передает Ukrhealth.
Согласно их подсчетам, для того, чтобы человечество стало питаться правильно, необходимо больше плодородных земель, которых не хватает уже в наше время.
Исследователи обратили внимание на то, что рекомендации Министерства сельского хозяйства США трактуют здоровое питание как употребление низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров и высоким уровнем растительных компонентов. По мнению авторов проекта, человечество не сможет придерживаться такого питания из-за нехватки природных ресурсов.
"Общий переход на здоровое питание будет связан с растущим дефицитом плодородных земель и вызовет продовольственный кризис. Выполнение рекомендаций об оздоровлении рациона потребует дополнительный миллиард гектаров обрабатываемой земли", - рассказали исследователи.
Отмечается что, для развития сельскохозяйственной деятельности в восточном полушарии Земли уже сейчас значительно увеличиваются посевные площади. Интенсификация этого процесса может нанести колоссальный ущерб природе, считают ученые.
Они убеждены, что необходимо принятие мер, направленных на предотвращение будущего глобального дефицита природных ресурсов, в частности, они предлагают развивать использования засухоустойчивых культур и разрабатывать технологии наиболее эффективного распределения воды.
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