Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 13:00

Чем для человечества опасен массовый переход на здоровое питание

Чем для человечества опасен массовый переход на здоровое питание - Фото
Фото: Pixabay

Ученые подсчитали, что глобальное обращение к здоровой пище может спровоцировать продовольственный кризис на планете

Реклама
Реклама

Глобальный переход на здоровое питание, к которому постоянно призывают эксперты, может спровоцировать продовольственный кризис на планете. К таким выводам пришли ученые из Гуелфського университета в Канаде, которые опубликовали материалы в журнале PLOS, передает Ukrhealth.

Согласно их подсчетам, для того, чтобы человечество стало питаться правильно, необходимо больше плодородных земель, которых не хватает уже в наше время.  

Исследователи обратили внимание на то, что рекомендации Министерства сельского хозяйства США трактуют здоровое питание как употребление низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров и высоким уровнем растительных компонентов. По мнению авторов проекта, человечество не сможет придерживаться такого питания из-за нехватки природных ресурсов. 

"Общий переход на здоровое питание будет связан с растущим дефицитом плодородных земель и вызовет продовольственный кризис. Выполнение рекомендаций об оздоровлении рациона потребует дополнительный миллиард гектаров обрабатываемой земли", - рассказали исследователи. 

Отмечается что, для развития сельскохозяйственной деятельности в восточном полушарии Земли уже сейчас значительно увеличиваются посевные площади. Интенсификация этого процесса может нанести колоссальный ущерб природе, считают ученые.

Они убеждены, что необходимо принятие мер, направленных на предотвращение будущего глобального дефицита природных ресурсов, в частности, они предлагают развивать использования засухоустойчивых культур и разрабатывать технологии наиболее эффективного распределения воды.

20 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Правильное питание, продовольственный кризис, здоровое питание, земля, плодородные земли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для МВД
Политика Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для МВД
Суд проверит законность приватизации Укррудпрома
Суд проверит законность приватизации Укррудпрома
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 