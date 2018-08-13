Чем для человечества опасен массовый переход на здоровое питание

Фото: Pixabay

commenthover

Ученые подсчитали, что глобальное обращение к здоровой пище может спровоцировать продовольственный кризис на планете

Реклама

Реклама

Глобальный переход на здоровое питание, к которому постоянно призывают эксперты, может спровоцировать продовольственный кризис на планете. К таким выводам пришли ученые из Гуелфського университета в Канаде, которые опубликовали материалы в журнале PLOS, передает Ukrhealth. Согласно их подсчетам, для того, чтобы человечество стало питаться правильно, необходимо больше плодородных земель, которых не хватает уже в наше время.

Исследователи обратили внимание на то, что рекомендации Министерства сельского хозяйства США трактуют здоровое питание как употребление низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров и высоким уровнем растительных компонентов. По мнению авторов проекта, человечество не сможет придерживаться такого питания из-за нехватки природных ресурсов.

"Общий переход на здоровое питание будет связан с растущим дефицитом плодородных земель и вызовет продовольственный кризис. Выполнение рекомендаций об оздоровлении рациона потребует дополнительный миллиард гектаров обрабатываемой земли", - рассказали исследователи.