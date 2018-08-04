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04.08.2018, 09:56

Дирижера ведущего оркестра Европы уволили из-за домогательств

Дирижера ведущего оркестра Европы уволили из-за домогательств - Фото
Даниэле Гатти (фото - Royal Albert Hall)

Несколько коллег дирижера Даниэле Гатти обвинили его в "неподобающем поведении", оркест прекратил с ним сотрудничество

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Дирижера нидерландского королевского оркестра Консертгебау Даниэле Гатти уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ВВС.

Один из лучших европейских оркестров заявил о прекращении сотрудничества с Гатти. Дирижер назвало все обвинения клеветой, а его адвокат отметил, что он все отрицает. 

26 июля в Washington Post появилась статья, в которой две женщины обвинили Гатти в поведении, которое в оркестре сочли неподобающим. 

В оркестре также отметили, что после публикации статьи еще несколько коллег Гатти сообщили о ненадлежащем поведении дирижера. 

Сейчас Гатти требует от Washington Post извинений, а все предстоящие концерты пройдут уже без него. 

Раньше двое женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании.

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Теги: домогательства, обвинения, оркестр, Даниэле Гатти
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