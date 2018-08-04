Дирижера ведущего оркестра Европы уволили из-за домогательств

Дирижера нидерландского королевского оркестра Консертгебау Даниэле Гатти уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ВВС.
Один из лучших европейских оркестров заявил о прекращении сотрудничества с Гатти. Дирижер назвало все обвинения клеветой, а его адвокат отметил, что он все отрицает.
26 июля в Washington Post появилась статья, в которой две женщины обвинили Гатти в поведении, которое в оркестре сочли неподобающим.
В оркестре также отметили, что после публикации статьи еще несколько коллег Гатти сообщили о ненадлежащем поведении дирижера.
Сейчас Гатти требует от Washington Post извинений, а все предстоящие концерты пройдут уже без него.
Раньше двое женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании.