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13.08.2018, 18:36

Искусственный интеллект поможет больным бороться с раком

Искусственный интеллект поможет больным бороться с раком - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые планируют уменьшить подобные эффекты от приема препаратов для лучевой и химиотерапии с помощью алгоритмов ИИ

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Американские ученые привлекут искусственный интеллект для более эффективного лечения больных раком. Специалисты надеются с помощью ИИ уменьшить побочные эффекты от препаратов для лечения рака, сообщает Digital Trends.

Ученые из Массачусетского технологического института нашли способ снизить вред препаратов для лучевой и химиотерапии. Искусственный интеллект будет использоваться для определения наименьших эффективных доз лекарств. ИИ автоматически проанализирует известные онкологические препараты и рассчитает график их приема в рамках курса лечения. Машинное обучение позволит ИИ использовать данных о лекарствах и рассчитывать дозы исходя из веса пациента. 

Ученые намеренны использовать искусственный интеллект для борьбы с глиобластомой - самой агрессивной формой рака мозга. Специалисты используют разработку DeepMind от Google. Искусственный интеллект смоделировал 50 случаев заболевания и уменьшил рекомендованную врачами дозу до половины без потери эффективности лекарств.

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Специалисты уточнили, что ИИ не заменит врачей, а предназначен для поиска оптимальных вариантов лечения и минимизации побочных эффектов от токсичных препаратов

Ранее корпорация IBM привлекла искусственный интеллект Watson к лечению рака. Программный комплекс использует свои алгоритмы для определения диагноза и подбора лучших способов лечения ветеранов армии США. 

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Теги: искусственный интеллект, ученые, рак, специалисты
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