Как сохранить зрение: Ульяна Супрун дала советы

Фото: linza.com.ua

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Каждый человек в день в среднем 150 раз смотрит в экраны гаджетов, поэтому даже если не возникают проблемы, стоит позаботиться о зрении

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала советы, как сохранить зрение в условиях, когда люди постоянно смотрят в экраны гаждетов.

Супрун отметила, что если нет симптомов ухудшения зрения, то это не значит, что все хорошо. Поэтому нужно придерживаться нескольких правил:

- отвлекаться от экранов, регулярно делать перерывы и упражнения для глаз

- защищать глаза от солнца и правильно подбирать солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от влияния ультрафиолета

- правильно питаться - с минимальным количеством насыщенных жиров и соли. Употреблять больше орехов и бобовых, а также свежих овощей и фруктов

- следить за состоянием здоровья, особенно если есть диабет или повышенное артериальное давление

- регулярно проходить осмотры - раз-два в год

- работать над своими ежедневными привычками - следить за физическими нагрузками, сном и уровнем стресса.

Министр отметила, что сохранить зрение сложнее, чем его потерять, но стоит заботиться о своем здоровье.