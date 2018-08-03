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03.08.2018, 16:54

Какие медицинские анализы в Украине можно сдать бесплатно: список

Какие медицинские анализы в Украине можно сдать бесплатно: список - Фото
Иллюстративное фото

Министр здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что есть базовые анализы, которые каждый пациент может сдать бесплатно

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В Украине пациент имеет право бесплатно получить услуги первичной медицинской помощи, напомнила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Бесплатно предоставляются все услуги семейного врача, терапевта или педиатра. Также есть ряд базовых анализов, которые любой пациент может сдать бесплатно по назначению врача в той же больнице или поликлинике. 

Остальные анализы в случае необходимости делают по направлению врача. 

Если пациенту отказывают в бесплатных услугах, можно обратиться с жалобой на правительственную горячую линию 15-45, если медучреждение уже подписало договор с Нацслужбой здоровья. Если нет, то можно идти с жалобой к главному врачу или в местный департамент здравоохранения.

Как сообщалось, с введением нового механизма финансирования медицины врач "первички" может рассчитывать на зарплату от 15 тыс до 30 тыс грн. По новой системе финансирования начали работать почти полторы сотни учреждений первичной помощи в 22 областях.

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Теги: ульяна супрун, медицина, анализы, бесплатно
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