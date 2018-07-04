Календарь прививок: правила вакцинации детей изменены - Супрун

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Теперь прививать от туберкулеза будут только один раз в жизни

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Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Соответствующий приказ вступил в силу 4 июля.

Календарь приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

Теперь детей прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Ожидается, что это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая обеспечит защиту сразу от нескольких болезней - гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, а также уменьшить уровень стресса родителей и детей, поскольку даже безболезненные уколы не всегда даются легко, отметила Супрун.

Она напомнила, что вакцинация по календарю профилактических прививок - бесплатная. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

В мае в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в Украине около 30% справок о вакцинации - фальшивые.