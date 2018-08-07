Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств - список

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Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства, в обновленный реестр вошло 261 лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

В прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, а в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 млн.

Со списком лекарств можно ознакомиться здесь. В числе бесплатных препаратов не только лекарства украинских производителей, но и известных иностранных компаний.

Чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция). В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Программа Доступные лекарства начала действовать в апреле 2017 года. Пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. В общем выписано около 23 млн рецептов на сумму более 1 млрд грн. Каждая третья аптека участвует в программе – сейчас их 7 808.

Чтобы получить препараты по программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.

17 июля сообщалось, что декларации о выборе врача сократили до одной страницы и больше не требуют от пациента копии документов.