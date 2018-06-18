Минздрав представил концепцию новой системы экстренной медпомощи

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Ведомство обнародовало предложения по реформированию для общественного обсуждения

Реклама

Реклама

Министерство здравоохранения Украины обнародовало концепцию развития системы экстренной медицинской помощи для общественного обсуждения. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Минздрав предлагает:

1. Обязательное обновление алгоритмов диспетчеризации - если этот вызов экстренный, автомобиль должен выехать в течение нескольких секунд.

2. Создание новой IT-инфраструктуры на территории всех областей, чтобы каждую секунду было известно состояние каждого вызова и местонахождение автомобиля экстренной помощи.

3. Минздрав предлагает ввести внешнее независимое тестирование знаний и навыков и в зависимости от этого медработники получат более высокий статус и зарплаты. Обучение должны пройти все, кто работают в бригадах - врачи, фельдшеры, даже водители.

4. Оказанию первой медпомощи должны обучиться все пожарные, спасатели, полицейские, водители, машинисты, пилоты, проводники, бортпроводники, кондукторы, воспитатели, учителя, социальные работники.

Отмечается, что во всех наиболее людных местах будут размещены дефибрилляторы и жгуты.

Супрун подчеркнула, что эти изменения затянутся не на один год, а трансформация будет "происходить планово и аккуратно".

16 мая стало известно, что Минздрав разработал новый законопроект о запрете рекламы лекарственных средств так называемой нетрадиционной медицины.