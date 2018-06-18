Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 12:16

Минздрав представил концепцию новой системы экстренной медпомощи

Минздрав представил концепцию новой системы экстренной медпомощи - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ведомство обнародовало предложения по реформированию для общественного обсуждения

Реклама
Реклама

Министерство здравоохранения Украины обнародовало концепцию развития системы экстренной медицинской помощи для общественного обсуждения. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Минздрав предлагает:

1. Обязательное обновление алгоритмов диспетчеризации - если этот вызов экстренный, автомобиль должен выехать в течение нескольких секунд.

2. Создание новой IT-инфраструктуры на территории всех областей, чтобы каждую секунду было известно состояние каждого вызова и местонахождение автомобиля экстренной помощи.

3. Минздрав предлагает ввести внешнее независимое тестирование знаний и навыков и в зависимости от этого медработники получат более высокий статус и зарплаты. Обучение должны пройти все, кто работают в бригадах - врачи, фельдшеры, даже водители.

4. Оказанию первой медпомощи должны обучиться все пожарные, спасатели, полицейские, водители, машинисты, пилоты, проводники, бортпроводники, кондукторы, воспитатели, учителя, социальные работники.

Отмечается, что во всех наиболее людных местах будут размещены дефибрилляторы и жгуты.

Супрун подчеркнула, что эти изменения затянутся не на один год, а трансформация будет "происходить планово и аккуратно".

16 мая стало известно, что Минздрав разработал новый законопроект о запрете рекламы лекарственных средств так называемой нетрадиционной медицины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: медицинская реформа, медреформа, ульяна супрун
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун
Общество Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун
Сколько "первичек" и где первыми получат деньги по медреформе
Здоровье Сколько "первичек" и где первыми получат деньги по медреформе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 