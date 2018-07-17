Минздрав упростил выбор врача: что изменилось в декларации

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Декларации о выборе врача сократили до одной страницы и больше не требуют от пациента копии документов

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Декларации по выбору врача решили упростить, сообщает Министерство здравоохранения.

Теперь вся декларация на одном листе и там не нужно указывать место прописки.

Копии документ также больше не нужны - пациент может просто показать документ, который удостоверяет его личность и идентификационный код.

В декларации уточнили пункт об ознакомлении пациента с его правами. Пациент своей подписью подтверждает, что выбрал врача добровольно и что он знает свои права по защите персональных данных.

2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.

В концу июня в Украине уже более 9 млн украинцев выбрали себе семейного врача, а 20 врачей уже набрали максимальное количество пациентов.