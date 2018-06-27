Найдено продлевающее жизнь вещество

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Если фермент окажется безопасным для человека, то это может стать основой для антивозрастной терапии

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Ученые Университета Маршалла в США продемонстрировали, что специфический фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой (pNaKtide), тесно связан с процессом старения. По мнению исследователей, этот биохимический путь может служить мишенью для антивозрастных препаратов. Об этом говорится в научном докладе на портале nature.com.

Согласно материалу, этот фермент участвует в NKAL - цикле генерации активных форм кислорода (АФК), что напрямую связано с возрастными изменениями.

В ходе годового эксперимента, старые лабораторные мыши сидели на "западной диете" с высоким содержанием жиров и углеводов (42 и 42,7% соответственно), что сделало заметными признаки старения.

У мышей, получающих инъекции pNaKtide снижалось производство АФК и замедлялось старение. Те же самые результаты были получены на культурах человеческих фибробластов - клеток соединительной ткани. В них при стимуляции NKAL увеличивалась экспрессия маркеров старения и степень повреждения органелл. pNaKtide значительно уменьшал выраженность этих признаков.

По словам ученых, если pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.

Они уточняют, что старение характеризуется потерей деления клеток, окислительным стрессом, повреждением ДНК, ядерными изменениями и повышенной экспрессией связанных со старением генов.

Окислительный стресс организма - процесс повреждения клетки в результате окисления; следствие загрязненной окружающей среды, любви к фастфуду и стрессов; приводит к различным заболеваниям и преждевременному старению.

2 февраля ученые назвали еще один способ борьбы со старением.