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27.06.2018, 11:04

Назван самый простой способ контролировать стресс

Назван самый простой способ контролировать стресс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

При хроническом стрессе начинается выгорание организма

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В стрессовых ситуациях мозг работает более гибко и лучше реагирует, однако неконтролируемый стресс может вызывать оцепенение и лишать способности мыслить. Если его обуздать, то он будет работать в наших интересах. Об этом рассказал британский специалист по молекулярной биологии, преподаватель Университета Центрального Ланкашира Майкл Портер для The Conversation.

Он объясняет, что в стрессовые моменты в организме запускается ряд процессов. Кровь приливает из других частей тела, чтобы поддержать мышцы; иммунная система работает активнее; кровь готовится к свертыванию – на случай, повреждений; мозг начинает работать лучше из-за подпитки его глюкозой и кислородом, прокачиваемых по телу.

По его словам, когда человек испытывает стресс, то тело переходит в аварийный "Turbo" режим для защиты и выживания. Но при хроническом стрессе начинается выгорание организма. 

Самое простое, что можно сделать для снятия стресса, – глубоко дышать. Немедленным эффектом от этого действия является снижения производства одного из гормонов стресса – норадреналина и сопутствующего кортизола.

Кроме того, он советует объединят дыхательные практики и идею "жизни в моменте", чтобы с психологической точки зрения снизить ожидания и, соответственно, тревоги, а с физиологической – снизить концентрацию гормонов стресса.

19 июня сообщалось, что ученые из университета Лома-Линда в Калифорнии (США) выяснили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров снижают способность организма бороться со стрессом.

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Теги: как бороться со стрессом, ученые, стресс, ученый
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