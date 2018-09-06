Нужен ли кактус возле компьютера - Супрун развеяла еще один миф

Кактусы не поглощают радиоактивное излучение от работающих компьютеров и не помогают уберечь от этого здоровье человека. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Распространенный миф гласит, что кактусы лучше растут, поглощая радиоактивное излучение, которое якобы в избыточном количестве поступает от монитора компьютера.
"Не существует ни одного научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало этот миф (о якобы поглощении кактусами излучения, исходящего от компьютера - ред.). Ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования", - заявила она.
Министр отметила, что историю появления этой информации никто не знает и даже первоисточник найти практически невозможно.
Изображение: Facebook/ulanasuprun
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3 сентября и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как сделать процесс возвращения на работу или учебу после отпуска максимально комфортным и не уволиться в первую же неделю.