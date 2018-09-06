Нужен ли кактус возле компьютера - Супрун развеяла еще один миф

Фото: Pixabay

commenthover

До сих пор неизвестно, откуда появился миф, что кактусы уберегают человека от радиации, которая якобы в избыточном количестве исходит от монитора

Реклама

Реклама

Кактусы не поглощают радиоактивное излучение от работающих компьютеров и не помогают уберечь от этого здоровье человека. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Распространенный миф гласит, что кактусы лучше растут, поглощая радиоактивное излучение, которое якобы в избыточном количестве поступает от монитора компьютера.

"Не существует ни одного научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало этот миф (о якобы поглощении кактусами излучения, исходящего от компьютера - ред.). Ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования", - заявила она.

Министр отметила, что историю появления этой информации никто не знает и даже первоисточник найти практически невозможно.





Изображение: Facebook/ulanasuprun

Читайте также: Пять неожиданных профессий в плане угрозы развития рака

3 сентября и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как сделать процесс возвращения на работу или учебу после отпуска максимально комфортным и не уволиться в первую же неделю.