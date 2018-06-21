Онкологи назвали болезнь-предвестник опасного вида рака

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Рак поджелудочной железы является одним из наиболее опасных случаев рака

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Новое исследование показывает, что диабет ранних стадий типа 2 может быть выражением рака поджелудочной железы, который является одним из самых опасных видов рака. Об этом говорится в статье EurekAlert!.

Согласно сообщению, при диабете в два раза выше уровень риска возникновения рака поджелудочной железы, при этом диабет на ранних стадиях был в 2-3 раза опаснее.

Отмечается, что пятилетняя выживаемость при этом виде рака составляет всего 8 процентов. Это связано с тем, что около 80% пациентов с раком поджелудочной обнаруживают болезнь на поздней стадии.

В материале сказано, что онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год.

Рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета.

"Наши результаты полностью подтверждают гипотезу о том, что недавний диабет является следствием рака поджелудочной железы и что давний диабет является фактором риска для этого рака", - сказал один из авторов статьи Венди Стейаван.

Согласно статистике ВОЗ, в мире около 350 млн больных сахарным диабетом и каждые девять из десяти страдают от диабета второго типа.

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