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14.08.2018, 13:22

От сидячей работы умирают: как компенсировать малоподвижность

От сидячей работы умирают: как компенсировать малоподвижность - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

От болезней, связанных с низкой активностью, умирает значительный процент людей, но даже при работе в офисе, можно противостоять последствиям

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Ежегодно 9% людей во всем мире умирают от проблем со здоровьем, вызванных сидячим и малоподвижным образом жизни. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Бороться с этим можно с помощью физической активности. Если ежедневно сидеть по восемь часов, то нужно компенсировать их физической активностью - по 60-75 минут. Можно заниматься ходьбой, кататься на велосипеде или играть в теннис. 

Если заниматься энергичными видами спорта - футболом или бегом, то в день достаточно и 25 минут. 

Супрун обратила внимание на исследование, которое доказывает, что сидение в офисе за работой и сидение перед телевизором по-разному влияет на организм - пустое просиживание на диване опасней. 

Раньше Супрун советовала по дороге на работу и обратно прогуливаться или ездить на велосипеде хотя бы часть пути. Например, можно выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса

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Теги: сидячий образ жизни, ульяна супрун, физическая активность, малоподвижность
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