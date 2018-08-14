От сидячей работы умирают: как компенсировать малоподвижность

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От болезней, связанных с низкой активностью, умирает значительный процент людей, но даже при работе в офисе, можно противостоять последствиям

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Ежегодно 9% людей во всем мире умирают от проблем со здоровьем, вызванных сидячим и малоподвижным образом жизни. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Бороться с этим можно с помощью физической активности. Если ежедневно сидеть по восемь часов, то нужно компенсировать их физической активностью - по 60-75 минут. Можно заниматься ходьбой, кататься на велосипеде или играть в теннис.

Если заниматься энергичными видами спорта - футболом или бегом, то в день достаточно и 25 минут.

Супрун обратила внимание на исследование, которое доказывает, что сидение в офисе за работой и сидение перед телевизором по-разному влияет на организм - пустое просиживание на диване опасней.

Раньше Супрун советовала по дороге на работу и обратно прогуливаться или ездить на велосипеде хотя бы часть пути. Например, можно выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса