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13.08.2018, 11:22

Пять неожиданных профессий в плане угрозы развития рака

Пять неожиданных профессий в плане угрозы развития рака - Фото
Фото: Pixabay

Американские ученые рассказали о рисках современных профессий

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Группа американских исследователей составила перечень наиболее опасных видов деятельности, проанализировав данные о связи между профессией человека и его риском заболеть раком. Об этом сообщает портал Ukrhealth.

Так, в список вошла профессия мастера по маникюру из-за потенциально токсичной атмосферы в салонах от испарения химических веществ из лаков, красителей, растворителей и других продуктов. Работникам "бьюти-индустрии" работать необходимо в масках и позаботиться о вентиляции. 

Парикмахеры также рискуют из-за вредного воздействия испарений от различных красителей, средств для укладки волос и другой продукции. Ученые отмечают, что с действием некоторых видов красок для волос связан повышенный риск развития рака груди и мочевого пузыря. 

Кроме этого, опасны также офисные профессии. Отмечается, что такая работа приводит к гиподинамии. Проводя большую часть дня в положении сидя, человек увеличивает свои риски онкологических заболеваний на 20-30%. Рекомендуется подниматься со стула каждые час-полтора и разминаться. 

Стюардессы, бортпроводники и пилоты самолетов подвергаются воздействию солнечной радиации в большей степени, чем представители других профессий. Потому работники авиации с большей вероятностью могут заболеть раком груди, матки, органов ЖКТ. 

Работа в ночную смену также вошла список самых опасных, что связано с серьезными изменениями в биологические ритмы человека, что чревато развитием многих заболеваний, и онкологические - одни из них. 

16 июля сообщалось, что ученые выяснили, что класс молекул, которые образуются, когда организм метаболизирует омега-3 жирные кислоты, может предотвратить развитие онкологии.  

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Теги: стюардеса, ученые, рак, онкология, опасные профессии, маникюрный салон, парикмахер, мастер маникюра, маникюр
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