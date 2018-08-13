Пять неожиданных профессий в плане угрозы развития рака

Фото: Pixabay

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Американские ученые рассказали о рисках современных профессий

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Группа американских исследователей составила перечень наиболее опасных видов деятельности, проанализировав данные о связи между профессией человека и его риском заболеть раком. Об этом сообщает портал Ukrhealth.

Так, в список вошла профессия мастера по маникюру из-за потенциально токсичной атмосферы в салонах от испарения химических веществ из лаков, красителей, растворителей и других продуктов. Работникам "бьюти-индустрии" работать необходимо в масках и позаботиться о вентиляции.

Парикмахеры также рискуют из-за вредного воздействия испарений от различных красителей, средств для укладки волос и другой продукции. Ученые отмечают, что с действием некоторых видов красок для волос связан повышенный риск развития рака груди и мочевого пузыря.

Кроме этого, опасны также офисные профессии. Отмечается, что такая работа приводит к гиподинамии. Проводя большую часть дня в положении сидя, человек увеличивает свои риски онкологических заболеваний на 20-30%. Рекомендуется подниматься со стула каждые час-полтора и разминаться.

Стюардессы, бортпроводники и пилоты самолетов подвергаются воздействию солнечной радиации в большей степени, чем представители других профессий. Потому работники авиации с большей вероятностью могут заболеть раком груди, матки, органов ЖКТ.

Работа в ночную смену также вошла список самых опасных, что связано с серьезными изменениями в биологические ритмы человека, что чревато развитием многих заболеваний, и онкологические - одни из них.