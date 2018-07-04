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04.07.2018, 09:05

Сколько чашек кофе в день вам не навредит: удивительное открытие

Сколько чашек кофе в день вам не навредит: удивительное открытие - Фото
Фото: CC0 Public Domain

На самом деле, все просто, делают вывод британские ученые, перелопатившие огромный объем информации ради своего исследования: любое количество. Почти.

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Выпиваете чрезмерное количество кофе? Не паникуйте, успокаивает сайт научных новостей ScienceAlert: результаты мета-анализа данных из Британского генетического биобанка за десятилетний срок показали - те, кто пьет кофе в любых объемах, в среднем живут дольше, чем вообще не употребляющие этот напиток.

После анализа данных 498134 людей ученые пришли к выводу, что употребление кофе обратно пропорционально смертности, в том числе среди тех, кто выпивает восемь или более чашек в день. Это, фактически, подтверждение того, что употребление кофе может быть частью здорового питания.

Несмотря на то, что в таких выводах есть свои оговорки, исследование показало, что более длительный срок жизни связан с выпиванием любого вида кофе - натурального, растворимого, декафеинизированного или другого.

В среднем вероятность, что кофеман умрет, на 10-15% ниже, чем у того, кто не пьет кофе.

Однако, уточняют ученые, подобное наблюдательное исследование не может прямо утверждать, что смертность зависит конкретно от кофе. Вполне может быть, что это связано с другими факторами: достатком, образованием, тем, насколько близко расположен кофе-магазин, и так далее. Вдобавок, речь идет только о британцах; вполне возможно, что показатели в других странах отличаются.

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Но то, что была проанализирована информация о 500 тысячах людей - это серьезный аргумент, что выводы исследователей адекватны. При изучении данных они также учитывали такие показатели, как курение и вес, чтобы снизить влияние этих факторов на репрезентативность выводов.

К тому же, предыдущее аналогичное исследование, результаты которого по 700 тысячам людей опубликовали в 2017 году, показало такую же связь между кофепитием и сроком жизни.

Исследователи сделали вывод, что "удлиняющее" жизнь свойство кофе связано не с кофеином, а какими-то иными параметрами напитка. Ранее, к примеру, было доказано, что кофе помогает организму защищать целостность ДНК.

Так что, подытожил источник, если вы выпьете лишнюю чашечку кофе поутру, не сильно переживайте: вероятно, это вам на пользу.

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Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

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Теги: наука, исследование, медицина, здоровье, кофе
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