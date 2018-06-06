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06.06.2018, 12:26

Сколько "первичек" и где первыми получат деньги по медреформе

Сколько "первичек" и где первыми получат деньги по медреформе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Всего учреждения первичной помощи обслуживают восемь миллионов украинцев по всей стране

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По итогам первой волны подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины по новой системе финансирования начнут работать почти полторы сотни учреждений первичной помощи в 22 областях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Среди таких учреждений, которые с 1 июля начнут получать финансирование по принципу "деньги идут за пациентом" - все учреждения Киева, учреждения Винницы, Полтавы, Черкасс, Кривого Рога и Кременчуга.

"На 149 учреждений, с которыми сегодня заключены договоры на второе полугодие, будет выделено около 1,5 млрд грн. Другие учреждения, как и раньше, будут финансироваться через механизм субвенций, но не должны медлить, и подписать договор с НСЗУ до конца 2018-го", - рассказал председатель НСЗУ Олег Петренко.

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"Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые они будут предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги в соответствии с установленным тарифом и корректирующих коэффициентов", - подчеркнули в МОЗ.

Вторую волну подписания договоров с НСЗУ объявят в конце июля.

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Теги: НСЗУ, минздрав, медреформа, медицина
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